Заварухин о тактике на матч с «Трактором»: «Была больше нацелена на контратаку. «Автомобилист» упустил игру своими ошибками»

высказался после поражения от (3:4 ОТ).

– Начало было как на вашем предсезонном турнире – первая смена и первый пропущенный гол (улыбается).

Потом добавили и забили хорошие голы: с контратаки, реализовали «5 на 4».

Видно, что «Трактор» обученная команда, хорошее движение, есть мастера. Своими же ошибками мы упустили эту игру. Ведя в счете, неправильно сыграли в зоне обороны. И дисциплина подвела нас. Будем разбираться.

–Довольно-таки неудачная серия у «Автомобилиста» с «Трактором». Сегодня перед матчем как-то особенно настраивали команду?

– Мы знали, что соперник до этого проиграл два матча, что будет прессинг и они захотят забросить первыми. Были к этому готовы, показывали видео, разбирали каждый момент, но получилось как на предсезонке.

– Выбор Галкина стартовым вратарем обусловлен ротацией или посчитали, что он посвежее, чем второй голкипер?

– У нас приболели вратари. Посчитали, что Галкин находится в лучшей физической форме.

– Тактика сегодня состояла в том, чтобы минимально бросать по воротам?

– Она была больше нацелена на контратаку. Не то, чтобы с минимумом. Где-то соперник не давал бросать, где-то сами делали лишнюю передачу в зоне атаки. Наоборот, говорим ребятам, чтобы каждая атака заканчивалась броском.

– пока не готов играть?

– Он только восстановился после травмы и начал тренироваться в общей группе. Надеемся, что в ближайших играх подойдет к составу, – сказал главный тренер .