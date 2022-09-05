Омский воспитанник Соколов забил победный гол «Авангарду». Клуб отдал его в аренду минскому «Динамо»

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Дмитрий Соколов забросил шайбу в ворота своего родного клуба.

24-летний российский нападающий, выступающий за минское «Динамо», стал автором гола в третьем периоде игры Фонбет чемпионата КХЛ против «Авангарда» (6:3).

Соколов забросил шайбу при счете 3:3, выведя минчан вперед. Этот гол в результате стал победным для «Динамо».

Форвард является воспитанником омского хоккея. По ходу межсезонья «Авангард» отдал Соколова в минское «Динамо» в аренду.

За два матча в составе команды из Беларуси Соколов забросил две шайбы.

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