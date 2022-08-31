Томпсон подписал 7-летний контракт с «Баффало» с зарплатой 7,14 млн долларов в год

Тейдж Томпсон подписал долгосрочный контракт с «Баффало» на 50 миллионов долларов.
24-летний нападающий договорился с «Сэйбрс» о продлении договора на семь лет. Средняя зарплата американца по соглашению составит 7,142,857 миллиона долларов.
Подписанный контракт вступит в силу через один год – в сезоне-2023/24.
Сейчас у Томпсона продолжает действовать договор с зарплатой 1,4 млн долларов – такой кэпхит у форварда будет в предстоящем сезоне.
В прошлом сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром «Баффало», набрав 68 (38+30) очков при полезности «минус 17» в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Томпсон был выбран «Сент-Луисом» в первом раунде драфта-2016 под общим 26-м номером.