3-й номер драфта Кули хочет сыграть за «Аризону» через год: «Пробиться в НХЛ сложно, мне нужно стать сильнее. Сезон в колледже поможет в этом»

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3-й номер драфта НХЛ Логан Кули хочет сыграть за «Аризону» после года в NCAA

18-летний форвард проведет следующий сезон в команде университета Миннесоты. 

«Я просто думаю о том, как сложно пробиться в состав команды НХЛ и насколько сильнее мне нужно для этого стать.

Сезон в колледже поможет мне в этом. Я продолжу свое развитие и буду готов. Очевидно, что в НХЛ очень хорошие вратари, поэтому я сейчас много работаю над броском. 

Конечно, я хочу заиграть в НХЛ как можно быстрее. У меня была возможность немного поговорить с генеральным менеджером «Аризоны».

Все будет зависеть от того, как я проведу сезон. Остальное приложится само собой», – сказал нападающий молодежной сборной США. 

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