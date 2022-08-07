3-й номер драфта Кули хочет сыграть за «Аризону» через год: «Пробиться в НХЛ сложно, мне нужно стать сильнее. Сезон в колледже поможет в этом»

3-й номер драфта НХЛ Логан Кули хочет сыграть за «Аризону» после года в .

18-летний форвард проведет следующий сезон в команде университета Миннесоты.

«Я просто думаю о том, как сложно пробиться в состав команды НХЛ и насколько сильнее мне нужно для этого стать.

Сезон в колледже поможет мне в этом. Я продолжу свое развитие и буду готов. Очевидно, что в НХЛ очень хорошие вратари, поэтому я сейчас много работаю над броском.

Конечно, я хочу заиграть в НХЛ как можно быстрее. У меня была возможность немного поговорить с генеральным менеджером «Аризоны».

Все будет зависеть от того, как я проведу сезон. Остальное приложится само собой», – сказал нападающий молодежной сборной США.