Канада в 23-й раз выиграла Кубок Глинки/Гретцки, обыграв Швецию в финале.

Канада в 23-й раз выиграла , обыграв Швецию в финале.

Турнир в этом году проходил в канадском Ред-Дире. Сборная России, в прошлом году занявшая первое место, не была допущена к участию.

Юниорская сборная Канады лидирует по числу побед на турнире – 23. Второе место у России – 5.

Кубок Глинки/Гретцки

Финал

Канада U18 – Швеция U18 – 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

1:0 – 6 Хоу (Барлоу)

1:1 – 12 Петтерссон (Нильссон)

2:1 – 15 Готье (Хейдт, Аллен), ГБ

3:1 – 26 Ричи (Хейдт)

4:1 – 56 Ягер (Бенсон)

Матч за 3-е место

Финляндия U18 – Чехия U18 – 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

1:0 – 16 Кивихарью (Нурми, Киискинен)

1:1 – 20 Сале (Петр, Штанцл)

2:1 – 27 Аласиуру (Халттунен, Ярвентие)

3:1 – 60 Киискинен (Юронен), ПВ