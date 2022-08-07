Канада в 23-й раз выиграла Кубок Глинки/Гретцки, обыграв Швецию в финале.
Турнир в этом году проходил в канадском Ред-Дире. Сборная России, в прошлом году занявшая первое место, не была допущена к участию.
Юниорская сборная Канады лидирует по числу побед на турнире – 23. Второе место у России – 5.
Кубок Глинки/Гретцки
Финал
Канада U18 – Швеция U18 – 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
1:0 – 6 Хоу (Барлоу)
1:1 – 12 Петтерссон (Нильссон)
2:1 – 15 Готье (Хейдт, Аллен), ГБ
3:1 – 26 Ричи (Хейдт)
4:1 – 56 Ягер (Бенсон)
Матч за 3-е место
Финляндия U18 – Чехия U18 – 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
1:0 – 16 Кивихарью (Нурми, Киискинен)
1:1 – 20 Сале (Петр, Штанцл)
2:1 – 27 Аласиуру (Халттунен, Ярвентие)
3:1 – 60 Киискинен (Юронен), ПВ