Экс-защитник «Трактора» Бэйлен перейдет в немецкий «Кельн» (Kölnische Rundschau)

Экс-защитник «Трактора» перейдет в немецкий .

Об этом сообщает издание Kölnische Rundschau.

32-летний американец, имеющий гражданство Беларуси, выступал в КХЛ с 2014 года. Он провел 3 сезона в составе минского «Динамо» и еще 5 – за «Трактор».

В минувшем сезоне он провел 49 матчей в регулярном чемпионате и набрал 42 (6+36) очка. В плей-офф на его счету 8 (4+4) баллов в 15 играх.

С его статистикой в можно также ознакомиться здесь.

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