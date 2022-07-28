Кожевников о хоккеистах из Латвии: «Надо предлагать российское гражданство тем, кто хочет играть у нас»

Александр Кожевников считает, что латвийским игрокам надо предлагать российское гражданство.

Ранее появилась информация о том, что Служба госбезопасности Латвии будет следить за латвийскими хоккеистами, играющими в КХЛ. Им может грозить уголовная ответственность.

«Тех, кто хочет играть у нас, надо принимать и предлагать им российское гражданство, чтобы они в тюрьме не сидели.

Мы же для иностранцев готовы идти на какие-то поблажки – вон, Сигалу дали паспорт. А для людей, которые готовы у нас играть, мы это не делаем. Удивительно. Вот на это надо обратить внимание.

Я не думаю, что этот закон придуман для того, чтобы припугнуть своих граждан. Так и будет. Они же подлецы, чего мы хотим. Американский вассализм у них давно был, теперь он законодательно главенствует в прибалтийских странах.

До чего это может дойти? Сказать трудно, что у них в голове. Там все, что вложат американцы в головы, то и будет», – сказал двукратный олимпийский чемпион.