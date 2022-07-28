Валиуллин о том, что Быков мог возглавить «Ак Барс»: «Он хоккейная глыба. Молодые ребята могли бы воспитываться на его примере»

Марат Валиуллин поделился мнением о Вячеславе Быкове.

– Вы реально претендовали на Вячеслава Быкова как на главного тренера «Ак Барса»? Он не работал в КХЛ с 2015 года. Уже восемь лет прошло.

– Мы рассматривали разных кандидатов, по каждому общались, думали. В списках у нас был и Дмитрий Квартальнов…

Быков – вне зависимости, сколько он не работал в нашей лиге. Все равно он хоккейная глыба, может быть мотиватором. А у нас в клубе много молодых ребят, которые могли бы воспитываться на его примере.

– Быков с Захаркиным работали у вас в академии.

– Да, они приезжали, читали лекции, мы общались, – сказал генеральный менеджер «Ак Барса».