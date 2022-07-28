Сафонов об МЧМ-2021: «Обидно, что мы подставили Ларионова. Русскому человеку нужен кнут, иначе не все понимают»

Теги Ак Барс молодежная сборная России молодежный чемпионат мира Игорь Ларионов КХЛ Илья Сафонов Хоккей

Илья Сафонов считает, что сборная России провалила МЧМ-2021.

– Чем запомнился ваш первый МЧМ-2021, где сборная России стала четвертой?

– Первый и единственный (улыбается). Коллектив был в порядке, но что-то по игре не получилось. Хоккей Ларионова? Вообще Игорь Николаевич – прекрасный человек, великолепный, уникальный игрок, много подсказывал, делился опытом, тщательно все до мелочей объяснял.

Очень много положительных эмоций получили. Но, видимо, у нас такой менталитет, что не все понимают хорошего отношения и расслабляются. Вот за это, конечно, обидно, что в какой-то мере подставили Игоря Николаевича, сыграли плохо. Считаю, что провалили турнир. Русскому человеку нужен кнут, иначе не все понимают.

Постарался выбросить из головы крупные поражения, потому что не очень удовлетворен результатом, – сказал нападающий «Ак Барса».

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