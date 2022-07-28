Сафонов об МЧМ-2021: «Обидно, что мы подставили Ларионова. Русскому человеку нужен кнут, иначе не все понимают»

считает, что сборная России провалила МЧМ-2021.

– Чем запомнился ваш первый МЧМ-2021, где сборная России стала четвертой?

– Первый и единственный (улыбается). Коллектив был в порядке, но что-то по игре не получилось. Хоккей Ларионова? Вообще Игорь Николаевич – прекрасный человек, великолепный, уникальный игрок, много подсказывал, делился опытом, тщательно все до мелочей объяснял.

Очень много положительных эмоций получили. Но, видимо, у нас такой менталитет, что не все понимают хорошего отношения и расслабляются. Вот за это, конечно, обидно, что в какой-то мере подставили Игоря Николаевича, сыграли плохо. Считаю, что провалили турнир. Русскому человеку нужен кнут, иначе не все понимают.

Постарался выбросить из головы крупные поражения, потому что не очень удовлетворен результатом, – сказал нападающий .