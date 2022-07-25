Мальцев о пропуске ЮЧМ-2016: «Объявили: «У вас всех нашли мельдоний. Это война между Америкой и Россией»

Михаил Мальцев поделился воспоминаниями о пропуске ЮЧМ-2016 из-за мельдония.

В 2016 году юниорская сборная России (1998 года рождения) не поехала на турнир. Вместо нее сыграла команда 1999 года.

– Когда поняли, что пропустите ЮЧМ из-за мельдония?

– Нас стали проверять после истории с Шараповой. Где-то за месяц до ЮЧМ. Потом во время тренировки Прохоров выбежал на лед с очумелыми глазами: «Быстро все со льда!» Мы не поняли, в чем дело – тогда были теракты в Европе, и сначала думали в этом направлении.

Но нас свозили в кино, а потом устроили собрание. Объявили: «У вас всех нашли мельдоний. Это война между Америкой и Россией».

– Как выводили препарат?

– Никто не знал, как это делать, и начался цирк. Мы ходили в баню, пили какой-то русский протеин для сжигания жира и шиповник как мочегонное.

У одних мельдония становилось больше, у других – меньше. Оказалось, чем больше тренируешься – тем больше у тебя мельдония показывается.

– Чем все кончилось?

– За две недели до ЮЧМ примерили костюмы Henderson для поездки на турнир, а потом в Новогорск заехала сборная на год младше. Нам объявили: «Покупайте билеты домой. Вместо вас поедут они».

– Что было на прощальном ужине?

– Прохоров поблагодарил за работу и дал по 100 тысяч в конверте. Сказал мне: «Ты молодец, что вернулся после такой травмы. Доказал, что любишь хоккей».

Я сел в самолет на Питер, а в журнале – анонс нашего чемпионата мира. Тут, конечно, упала грустная слеза – все-таки год к этому шли, – сказал форвард в интервью Sports.ru.