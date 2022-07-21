Депутат Свищев: «Наших игроков скоро допустят до участия в международных соревнованиях. Иностранцы задумываются о возвращении в Россию»

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Депутат  Дмитрий Свищев считает, что россиян скоро допустят до международных соревнований.

«Спорт по своей сути интернационален. Многие клубы приглашают атлетов из разных стран, в России это стало происходить не так давно. То, что у нас играют люди из бывших республик СССР, – нормально, потому что похожий менталитет, отсутствует языковой барьер, плюс это не самые дорогие игроки.

Чем быстрее восстановится цепочка с возвращением легионеров в страну и с переходом наших игроков за рубеж, тем будет лучше для всех – и для игроков, и для клубов. Эйфория, связанная с определенными действиями, из-за которых уходили спортсмены из России, уже закончилась.

Иностранцы начинают задумываться о возвращении, потому что здесь стабильный доход, легионерам платят высокую зарплату. Украинский игрок в мини-футбол Иваняк, который вернулся в МФК «Торпедо», правильно сказал, что здесь, в российском клубе, хороший коллектив, его любят и уважают. И это не зависит от его национальности или цвета кожи.

Думаю, что наши игроки будут востребованы заграницей и легионеры будут нужны у нас. Цепочка по возвращению легионеров в Россию восстановится в ближайшее время, и наших ребят скоро допустят до участия в международных соревнованиях», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту. 

28 февраля МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

Ранее ИИХФ отстранила Россию и Беларусь от международных хоккейных турниров до особого уведомления. У России также отобрали право на проведение МЧМ-2023 и ЧМ-2023.

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