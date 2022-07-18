Линден Вей: «КХЛ – сильная лига, и как игрок ты всегда хочешь выступать в лучшей лиге»

Нападающий объяснил свое желание играть в КХЛ.

– Линден, на самом деле, если разобраться, вы ведь приходите в «Барыс» уже в третий раз. Есть что-то, что так сильно связывает вас с этим хоккейным клубом?

– У меня всегда была отличная связь с городом и болельщиками. Мне очень нравилось играть там на протяжении многих лет.

– А вот с Андреем Скабелкой вам прежде работать не приходилось. Что знаете об этом наставнике?

– Я не работал раньше со Скабелкой, но слышал о нем много хорошего от знакомых мне игроков. Они рассказывали, что это очень хороший наставник в тактическом плане.

– Почему вам столь интересна Континентальная хоккейная лига? Ведь многие европейские и заокеанские хоккеисты в последнее время отказываются играть там.

– – сильная лига, и как игрок ты всегда хочешь выступать в лучшей лиге, на которую способен.

– Раньше вы считались лучшим нападающим «Барыса». Как думаете, удастся вернуть несколько утраченные позиции?

– Последние два сезона я был самим собой. Я усердно трудился на протяжении всего летнего периода, чтобы снова стать одним из лучших центральных нападающих в лиге.

– Каковы, по вашему мнению, перспективы «Барыса» в грядущем сезоне-2022/2023?

– Это будет интересный хоккейный год для «Барыса». Мне сложно сказать, каким получится сезон, пока я не приеду и не начну кататься со своими новыми товарищами по команде, но я с нетерпением жду выхода на лед, – сказал Вей.