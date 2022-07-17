Дюбуа хочет играть за «Монреаль», об этом сказал его агент. Клуб обсуждал обмен с «Виннипегом», но пока безуспешно

Агент Пьера-Люка Дюбуа заявил, что нападающий хочет играть за «Монреаль».

«Монреаль – это город, в котором он, вероятно, хотел бы… Знаете, я могу сказать об этом, потому что у него нет контракта на данный момент – он ограниченно свободный агент.

Так вот, Монреаль – это город, в котором он хотел бы играть. Это все, что я могу об этом сказать», – сообщил Пэт Бриссон.

24-летний игрок хочет выйти на рынок неограниченно свободных агентов при первой возможности. Она появится у него в 2024 году.

По прошлому контракту, подписанному с «Коламбусом» в 2020 году, кэпхит Дюбуа составлял 5 миллионов долларов. В канадский клуб он пришел в январе 2021 года в результате сделки с участием Патрика Лайне и Джека Рословика.

По данным The Athletic, в это межсезонье «Монреаль» и вели переговоры об обмене уроженца Квебека. Дюбуа даже прибыл на драфт-2022 в , полагая, что сделка будет завершена.

«Канадиенс» предлагали «Джетс» трех игроков, но сделка не состоялась. По-видимому, «Виннипег» хочет получить игрока, которого «Монреаль» не намерен отдавать.