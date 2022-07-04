Депутат Журова про Овечкина в шорт-треке: «Хорошая тренировка для усовершенствования катания. Это жест дружбы президенту федерации в популяризации вида спорта»

считает, что выступления в шорт-треке станут хорошей тренировкой для .

Ранее президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев сообщил, что хотел пригласить капитана выступить в показательных соревнованиях по шорт-треку.

«Овечкин хорошо управляет хоккейным коньком, но получится ли также овладеть шорт-трековскими коньками?

Это вызов и хорошая тренировка для усовершенствования катания Александра. Для шорт-трека это хорошее привлечение прессы и аудитории.

Александр Овечкин в хороших отношениях с Николаем Гуляевым. Думаю, это жест дружбы, чтобы помочь президенту федерации популяризировать вид спорта.

Каждый президент ищет новые подходы, чтобы развивать свой вид спорта и делать его более привлекательным», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ.