Депутат Журова про Овечкина в шорт-треке: «Хорошая тренировка для усовершенствования катания. Это жест дружбы президенту федерации в популяризации вида спорта»

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Светлана Журова считает, что выступления в шорт-треке станут хорошей тренировкой для Александра Овечкина.

Ранее президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев сообщил, что хотел пригласить капитана «Вашингтона» выступить в показательных соревнованиях по шорт-треку.

«Овечкин хорошо управляет хоккейным коньком, но получится ли также овладеть шорт-трековскими коньками? 

Это вызов и хорошая тренировка для усовершенствования катания Александра. Для шорт-трека это хорошее привлечение прессы и аудитории.

Александр Овечкин в хороших отношениях с Николаем Гуляевым. Думаю, это жест дружбы, чтобы помочь президенту федерации популяризировать вид спорта.

Каждый президент ищет новые подходы, чтобы развивать свой вид спорта и делать его более привлекательным», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ.

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