Сергей Федотов о Мальцеве: «Маккиннон говорит: «Скажите русскому – в «Колорадо» на прокатах даже на тренировках не работают»

Сергей Федотов поделился мнением о Михаиле Мальцеве из «Колорадо».

«У них такая интересная компания: , Алексей Мельничук, . Офигенные пацаны. Я работал со всеми, со всеми дружу. Но у них нет того, что появилось у .

И Миша Мальцев, у которого отличное катание, мягкое, физические данные, есть руки, есть хоккейный IQ. Но нет этого желания дико работать.

Он пришел в «Колорадо», первая тренировка, подъехал и говорит: «Скажите русскому – у нас на прокатах даже на тренировках не работают». Моментально обратили внимание – этот русский не дорабатывает.

Работа, работа в поте лица, со скрежетом зубов. Только так можно добиваться. Мише этого не хватает», – сказал бывший скаут сборной России.