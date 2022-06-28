Сергей Федотов о Мальцеве: «Маккиннон говорит: «Скажите русскому – в «Колорадо» на прокатах даже на тренировках не работают»

Теги Колорадо НХЛ Сергей Федотов Нэтан Маккиннон Валерий Ничушкин Михаил Мальцев Андрей Алтыбармакян Алексей Мельничук Спорт-Экспресс Хоккей

Сергей Федотов поделился мнением о Михаиле Мальцеве из «Колорадо».

«У них такая интересная компания: Андрей Алтыбармакян, Алексей Мельничук, Михаил Мальцев. Офигенные пацаны. Я работал со всеми, со всеми дружу. Но у них нет того, что появилось у Валерия Ничушкина.

И Миша Мальцев, у которого отличное катание, мягкое, физические данные, есть руки, есть хоккейный IQ. Но нет этого желания дико работать.

Он пришел в «Колорадо», первая тренировка, Нэтан Маккиннон подъехал и говорит: «Скажите русскому – у нас на прокатах даже на тренировках не работают». Моментально обратили внимание – этот русский не дорабатывает.

Работа, работа в поте лица, со скрежетом зубов. Только так можно добиваться. Мише этого не хватает», – сказал бывший скаут сборной России.

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