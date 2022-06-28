Михаил Мальцев: «Официальных переговоров с «Колорадо» пока не было, во время плей-офф это не принято. Предложения из России есть. Нужно смотреть»

сообщил, что хочет остаться в .

– Миша, как жаль, что в «Колорадо» вас не выпустили даже на одну минуту финала! Вы могли бы завоевать !

– В душе немного обидно. Но больше зол на себя – за то, что не попал в состав. И тренера можно было понять. Он хотел выиграть Кубок Стэнли, и давление на него оказывается уже какой год.

– Вы ездили с «Колорадо» на шестой матч финала в Тампу?

– Был в Тампе на первом выезде, где мы провели третий и четвертый матчи. А на шестую игру не поехал, оставшись в Колорадо.

– Какие ваши планы? Контракт с «Колорадо» уже подошел к концу.

– Пока официальных переговоров с «Колорадо» не было. Во время плей-офф это не принято. Предложения из России есть. Так что нужно смотреть. Прилечу домой и буду общаться с агентом, как будет лучше.

– А сами чего хотите?

– Конечно, хотелось бы остаться в НХЛ. Наверное, только уже на односторонний контракт. Мне 24 года. Я перерос АХЛ. Посмотрим, что будет, – сказал нападающий .