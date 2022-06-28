Пашков не рад «Везине» Шестеркина: «Это не совсем наш праздник. В КХЛ с вратарями его нет, скорее – траур»

не считает, что России стоит радоваться «Везине» .

Вратарь «Рейнджерс» был признан лучшим вратарем регулярного чемпионата .

– Почему вы без восторга восприняли новость о том, что Игорь Шестеркин стал лучшим голкипером сезона НХЛ?

– Так это не совсем наш праздник – и в случае с Шестеркиным, и в случае с Василевским, который доминирует в НХЛ даже не один сезон, а два-три.

А у нас в КХЛ праздника с вратарями нет, скорее – траур. Только в НХЛ играют 10-12 наших вратарей, еще с десяток – в АХЛ и других низших лигах Северной Америки.

Из-за такого оттока в на ведущих ролях – голкиперы-легионеры, а у половины клубов просто нет качественного российского вратаря. Вот что омрачает наш заокеанский праздник, – сказал олимпийский чемпион.