Игрок «Амкала» про хит Овечкина: «Хотел попробовать его оттолкнуть. Видел эпизод, где он Ягра толкает, а тут я»

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Игрок «Амкала» прокомментировал попытку сыграть в корпус против Александра Овечкина.

В одном из эпизодов первого тайма Майк Крапивников попытался толкнуть хоккеиста, сыгравшего в футбол за «Динамо», но сам же оказался на газоне в результате столкновения.

«Хотел попробовать его оттолкнуть. Потом видел эпизод, где он Ягра толкает, а тут я. Мне кажется, он мне даже не бортанул», – сказал Крапивников.

На Олимпиаде-2010 в Ванкувере Овечкин применил силовой прием против Яромира Ягра в центре площадки во время матча сборных России и Чехии.

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