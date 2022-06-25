Иван Просветов: «ЦСКА – это бренд России, но пока есть шансы играть в НХЛ, надо пользоваться. Вернуться легче, чем уехать обратно»

объяснил решение остаться в НХЛ, отказавшись от перехода в клуб .

В мае стало известно, что 23-летний голкипер подписал новый контракт с «Аризоной» на один год.

«Были предложения из КХЛ и из .

Я с уважением отношусь к ЦСКА, это бренд нашей страны, обладатель Кубка Гагарина, но пока есть шансы играть в НХЛ, то надо пользоваться этим.

В КХЛ я бы шел только первым номером, но в «Аризоне» надо бороться за место. В НХЛ ты всю жизнь стремился попасть, и вернуться легче, чем уехать обратно», – сказал Просветов.