Иван Просветов: «ЦСКА – это бренд России, но пока есть шансы играть в НХЛ, надо пользоваться. Вернуться легче, чем уехать обратно»

Иван Просветов объяснил решение остаться в НХЛ, отказавшись от перехода в клуб КХЛ.
В мае стало известно, что 23-летний голкипер подписал новый контракт с «Аризоной» на один год.
«Были предложения из КХЛ и из ЦСКА.
Я с уважением отношусь к ЦСКА, это бренд нашей страны, обладатель Кубка Гагарина, но пока есть шансы играть в НХЛ, то надо пользоваться этим.
В КХЛ я бы шел только первым номером, но в «Аризоне» надо бороться за место. В НХЛ ты всю жизнь стремился попасть, и вернуться легче, чем уехать обратно», – сказал Просветов.