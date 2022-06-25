Макар набрал 29 очков в этом плей-офф. В истории НХЛ 30+ за один розыгрыш было только у 3 защитников

набрал 29 очков в этом плей-офф, это 4-й результат в истории.

Защитник забросил шайбу и сделал результативную передачу в пятом матче финала Кубка Стэнли с (2:3, 3-2). Его признали второй звездой матча.

На счету 23-летнего игрока стало 29 (8+21) очков в 19 матчах текущего плей-офф.

За всю историю 30 или более очков за один розыгрыш набирали только 3 защитника – рекордсмен (37 в 18 матчах, 12+25, «Эдмонтон», 1985), Брайан Лич (34 в 23, 11+23, «Рейнджерс», 1994), (31 в 22, 7+24, «Калгари», 1989).