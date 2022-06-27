Перри – 1-й игрок в истории, проигравший 3 финала Кубка Стэнли подряд с 3 разными командами

– 1-й игрок в истории, проигравший 3 финала Кубка Стэнли подряд с 3 командами.

с 37-летним форвардом в составе уступила «Колорадо» в решающей серии (2-4, 1:2 в шестом матче).

В 2020 году он играл за , уступивший «молниям» в финале. В 2021 году – за , также уступивший «Лайтнинг» в решающей серии.

Канадец стал вторым игроком, 3 раза подряд дошедшим до финала с тремя разными командами. До него это удалось Мариану Госсе, выигравшему трофей с третьей попытки.

В 2008 году словак играл за «Питтсбург», уступивший в финале «Детройту». В 2009 году – за «Детройт», уступивший в финале «Питтсбургу». В 2010 году – за «Чикаго», обыгравший в финале «Филадельфию».

Добавим, что в карьере у Перри есть и выигранный . В 2007 году он завоевал трофей в составе «Анахайма».