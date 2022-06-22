Зеграс, Рэймонд, Зайдер и Бантинг вошли в сборную новичков сезона НХЛ

Лукас Рэймонд и Тревор Зеграс вошли в символическую сборную новичков сезона НХЛ.
Лига объявила результаты голосования журналистов, определивших команду новичков. Оно состоялось после завершения регулярного чемпионата.
Вратарь: Джереми Сваймен («Бостон»).
Защитники: Мориц Зайдер («Детройт»), Александр Каррье («Нэшвилл»).
Нападающие: Майкл Бантинг («Торонто»), Лукас Рэймонд («Детройт»), Тревор Зеграс («Анахайм»).
Шестеркин, Макар, Йоси, Годро, Мэттьюс и Марнер – в 1-й сборной звезд сезона НХЛ. Капризов стал 3-м среди левых крайних и не попал во 2-ю сборную