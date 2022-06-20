Бердичевский возглавил «Сибирских Снайперов». Первушин и Маскаленко будут помощниками тренера

Лев Бердичевский возглавил «Сибирских Снайперов».

Помощниками главного тренера станут Денис Маскаленко и .

Бердичевский ранее возглавлял клубы «Юниор», «Русские Витязи», «СКА-Варяги», «СКА-1946» и «Толпар». Он также работал тренером в «Атлантах» и ХК МВД, исполнял обязанности главного тренера СКА в КХЛ.

Маскаленко в качестве главного тренера работал в детских командах «Сибирь», «Штурм» (Чик) и «Салават Юлаев».

Первушин ранее играл за . В составе команды он завершил карьеру игрока в 2020 году. В КХЛ он также выступал за «Амур», «Югру» и «Авангард».

Тренер вратарей Антон Щербаков и тренер по физической подготовке Вадим Берестов продолжат работу в клубе.

Дмитрий Гоголев и его помощник Алексей Подалинский покинули команду.