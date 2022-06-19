Беднар об игре Ничушкина в плей-офф: «Он создан для этого периода сезона. Сильный, быстрый, цепкий»

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Джаред Беднар оценил игру форварда Валерия Ничушкина.

Нападающий «Колорадо» сделал дубль в матче финала Кубка Стэнли с «Тампой» (7:0, 2-0 в серии).

«Он создан для этого периода сезона.

Я уже говорил это раньше: он большой, сильный, быстрый, цепкий, голодный, безжалостный в борьбе за шайбу, реализующий моменты, которые у него появляются.

Он может играть с лучшими партнерами. Его можно поднимать, опускать в звено ниже. Он играет в большинстве, меньшинстве. Я не знаю, что еще сказать об этом парне», – сказал главный тренер «Колорадо».  

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