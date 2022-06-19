Тренер «Колорадо» о 7:0 с «Тампой»: «Самая близкая к совершенству игра, безусловно»

Тренер назвал исключительной игру команды в матче с (7:0).

«Эвс» выиграли у «Лайтнинг» во втором матче финальной серии Кубка Стэнли (2-0).

«Это было что-то исключительное. Мы с самого первого вбрасывания заиграли очень усердно.

Мы показали абсолютную преданность оборонительной стороне игры. Мы были опасны в атаке. Мы цеплялись за шайбу, всюду преследовали ее. Так действовали все звенья.

Безусловно, это была самая близкая к совершенству игра, которую может показать команда», – сказал .

7:0 во второй игре финала НХЛ! У чемпионов вообще не было шансов, а Василевского просто бросили