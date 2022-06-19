Тренер «Колорадо» о 7:0 с «Тампой»: «Самая близкая к совершенству игра, безусловно»

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Тренер «Колорадо» назвал исключительной игру команды в матче с «Тампой» (7:0). 

«Эвс» выиграли у «Лайтнинг» во втором матче финальной серии Кубка Стэнли (2-0). 

«Это было что-то исключительное. Мы с самого первого вбрасывания заиграли очень усердно. 

Мы показали абсолютную преданность оборонительной стороне игры. Мы были опасны в атаке. Мы цеплялись за шайбу, всюду преследовали ее. Так действовали все звенья. 

Безусловно, это была самая близкая к совершенству игра, которую может показать команда», – сказал Джаред Беднар

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