Тренер «Колорадо» о 7:0 с «Тампой»: «Самая близкая к совершенству игра, безусловно»

Тренер «Колорадо» назвал исключительной игру команды в матче с «Тампой» (7:0).
«Эвс» выиграли у «Лайтнинг» во втором матче финальной серии Кубка Стэнли (2-0).
«Это было что-то исключительное. Мы с самого первого вбрасывания заиграли очень усердно.
Мы показали абсолютную преданность оборонительной стороне игры. Мы были опасны в атаке. Мы цеплялись за шайбу, всюду преследовали ее. Так действовали все звенья.
Безусловно, это была самая близкая к совершенству игра, которую может показать команда», – сказал Джаред Беднар.
7:0 во второй игре финала НХЛ! У чемпионов вообще не было шансов, а Василевского просто бросили