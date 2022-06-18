«Флорида» ищет тренера. Клуб провел переговоры с Троцем, Дебуром, Токкетом и Грином (Фрэнк Серавалли)

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«Флорида» ищет тренера, клуб провел переговоры с Барри Троцем и Питером Дебуром.

Как сообщает инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли, «Пантерс» также общались с Риком Токкетом и Трэвисом Грином. 

Еще одним кандидатом на должность может стать Пол Морис

По ходу регулярного чемпионата клуб покинул Джоэл Кенневилл. Это стало результатом расследования секс-скандала 2010 года, произошедшего в «Чикаго», где тогда работал специалист. 

Исполняющим обязанности главного тренера стал Эндрю Брюнетт. «Пантерс» впервые в истории клуба выиграли Президентский кубок, а также впервые с 1996 года прошли первый раунд плей-офф, обыграв «Вашингтон» (4-2).

Во втором раунде «Флорида» уступила «Тампе» (0-4), забросив всего 3 шайбы за 4 матча. В плей-офф клуб только 1 раз использовал большинство, имея в общей сложности 31 попытку. 

Брюнетт вошел в топ-3 по итогам голосования на приз лучшему тренеру сезона. Тем не менее, «Флорида» начала общение с опытными специалистами, которые могут возглавить команду. 

Отметим, что Дебур ранее уже работал с «Пантерс» – с 2008 по 2011 годы. В эти 3 сезона клуб не попадал в плей-офф. 

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