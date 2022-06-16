Александр Карелин: «В Пхенчхане сказали, что даже без символов российская команда нужна. Когда есть не решаемые мирным путем вопросы, на спортивных ристалищах можно решить все»

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин высказался об отстранении российских спортсменов.

«Не надо сваливать с больной головы на здоровую, я уверен, что все встанет на свои места. Когда в соревнованиях участвуют усеченным составом, появляется и усеченное восприятие победы.

Корейцы [на Олимпиаде-2018] в Пхенчхане сказали, что даже без символов российская команда нам нужна (сборная выступала под нейтральным флагом – Sports.ru). Когда есть не решаемые мирным путем вопросы, на спортивных ристалищах можно решить все.

Посмотрите на теннис, на Национальную хоккейную лигу. Наши парни играют, и все понимают, что без их происхождения никакого мастерства и зрелища бы не было», – сказал Карелин.