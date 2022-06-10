Крикунов о переходе Ткачева в «Авангард»: «Здорово, что СКА не стал собакой на сене, а пошел навстречу интересам игрока и всего нашего хоккея»

похвалил СКА за согласие на переход Ткачева в «Авангард».

«Возвращение Владимира Ткачева – хороший сигнал для . Это качественный хоккеист, его игра пойдет на пользу привлекательности лиги.

Не очень понятно, зачем ему нужно было уезжать в Северную Америку – прозябать в для 26-летнего игрока можно считать пустой тратой времени.

Здорово, что не стал собакой на сене, а пошел навстречу интересам и игрока, и всего нашего хоккея, согласившись на обмен с . Видимо, сейчас в Петербурге Ткачева не видят, а терять талантливого хоккеиста было бы неправильно.

В свое время именно СКА повлиял на то, что Ткачев в первый раз приехал из-за океана – тогда петербуржцы сильно помогли в его становлении, и сейчас тоже не стали вставлять игроку палки в колеса. Думаю, он сможет проявить себя в нашей лиге. Для «Авангарда» в потенциале это серьезное усиление», – сказал бывший тренер сборной России.

Роман Ротенберг: «Ткачев возвращается в Россию. Я посоветовал ему перейти в «Авангард»