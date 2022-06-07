33 очка Макдэвида за один плей-офф – 2-й результат в истории для игроков, не вышедших в финал

33 очка в плей-офф – 2-й результат в истории для игроков без финала.

Капитан набрал 33 (10+23) очка в 16 матчах. «Ойлерс» вылетели в финале конференции, уступив «Колорадо» (0-4).

Рекорд по очкам в плей-офф для игроков, не вышедших в финал, принадлежит Дагу Гилмору ( , 1993 год). Он набрал 35 (10+25) баллов в 21 матче. «Лифс» уступили «Лос-Анджелесу» в финале конференции (3-4).

Макдэвид разделил 2-е место с Риком Миддлтоном («Бостон», 1983 год, 33 очка в 17 матчах, 11+22). «Брюинс» уступили «Айлендерс» в финале конференции (2-4).

По 32 балла имеют (текущий плей-офф, в 16 играх) и Барри Педерсон ( , 1983 год, 14+18 в 17 играх).