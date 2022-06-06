Игорь Кравчук: «Прогресс Шестеркина очевиден. Он не идет за эпизодом, а читает его и опережает. Это и есть вратарский класс»

Игорь Кравчук поделился мыслями об игре российских хоккеистов в плей-офф НХЛ.

– Кто из российских легионеров стал для вас открытием полуфинального раунда?

– В «Колорадо» до первого звена дорос Ничушкин, его прогресс впечатляет. Видимо, в команде создана такая атмосфера, которая позволяет каждому проявлять свои лучшие качества и расти.

Очевиден прогресс вратаря «Рейнджерс» Шестеркина. После трудного начала в серии с «Питтсбургом», когда шли ошибки, мы видим серию с «Тампой», в которой Шестеркин как минимум не слабее лучшего вратаря НХЛ Василевского. Мне нравится, что этот молодой голкипер не идет за эпизодом, а читает его и опережает. Это и есть вратарский класс.

– Как оцените уровень этих полуфиналов?

– Мы видим все лучшее, что сегодня есть в североамериканском хоккее. Идет гибридный, агрессивный хоккей, в котором команды ищут счастья в атаке – особенно в западном финале. В полуфиналах хотелось бы больше интриги, все остальное в них есть, – сказал двукратный олимпийский чемпион.