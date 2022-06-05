Тренер «Эдмонтона» о 2:4 с «Колорадо»: «Игра была равной, но в моментах с пропущенными голами нам не везло»

Тренер считает, что команде не повезло в третьем матче серии с .

«Ойлерс» уступили «Эвеланш» (2:4), счет в финале Западной конференции стал 0-3.

«Я думаю, сегодня была равная игра. Мы отлично отыграли в меньшинстве. Что касается моментов с пропущенными голами...

Одна шайба влетела в сетку после рикошета от клюшки нашего же игрока, другая – после попытки ее заблокировать. Еще в одном моменте мы попали в штангу, после чего пропустили голевую атаку.

Нам не везло, но команда боролась до самого конца», – сказал Джей Вудкрофт.