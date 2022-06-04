Вячеслав Фетисов: «Нужно переводить в деньги все снятия россиян с постов международных федераций. Это идет от МОК – пусть платят моральную компенсацию»

прокомментировал отстранение россиян от руководящих постов в международных федерациях.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил о досрочном прекращении полномочий в качестве президента Европейской конфедерации фехтования (EFC).

«Все снятия россиян с постов международных федераций нужно переводить в деньги.

Пусть платят моральную компенсацию. Где-то еще мы остались в международных федерациях. Но, по большему счету, практически всех убрали.

Это все идет от Международного олимпийского комитета. Это их рекомендации. Они богатая организация, деньги у них есть. Нужно им обосновать нашу позицию», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею.

Фетисов о компенсациях за отмененные турниры в России: «Надо включать счетчик, вернут рано или поздно. Пусть в рублях все присылают»