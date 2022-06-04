Кожевников о Панарине: «Он вытащил «Рейнджерс» в плей-офф. Здесь иногда не получается, но что вы про Макдэвида не говорите?»

уверен, что вытащил в плей-офф.

«Спад в игре Панарина по сравнению с регуляркой? Самое главное – это командная игра. Он же не просто стоит, а передачи отдает. Если не в первом в пасе, не в третьем, то в четвертом практически всегда участвует, а особенно в большинстве. Здесь командная игра — это не бег по кругу. Самое главное, чтобы команда попала в финал.

Панарин вытащил команду в плей-офф. Если бы не он, то не попали бы. Он все свое сделал. Здесь он тоже набирает очки. Да, иногда не получается. Но что вы про Макдэвида не говорите? Последние игры вообще без очков практически и минус два у него.

Если бы не было Панарина, то «Рейнджерс» не играли бы в плей-офф», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Панарин во 2-м матче против «Тампы»: 0 очков, 5 бросков, 1 блок и 3 потери за 20:56 при 6 минутах в большинстве

Макдэвид и Драйзайтль остались без очков во 2-й раз в этом плей-офф. «Эдмонтон» не забил в обоих матчах