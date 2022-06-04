Тарасенко занял 7-е место в голосовании за обладателя «Билл Мастертон Трофи»

занял 7-е место в голосовании за обладателя «Билл Мастертон Трофи».

Данная награда вручается хоккеисту, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею.

Форвард получил от журналистов 3 первых места, 13 вторых и 12 третьих, набрав в общей сложности 66 баллов.

Победителем голосования и обладателем приза стал вратарь «Монреаля» Кэри Прайс.

Тарасенко перенес три операции на плече за 28 месяцев. Он провел всего 34 игры за два предыдущих регулярных чемпионата .

В этом сезоне он провел 75 матчей в регулярном чемпионате и стал лидером команды по голам (34) и очкам (82).

Тарасенко стал первым игроком «Блюз» с 80 и более очками, начиная с сезона-2002/03. Тогда Павол Демитра набрал 93 балла в 78 играх.