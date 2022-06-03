Сопин о компенсации за Шипачева и Войнова: «В Казани работают неглупые люди. Они видели рынок и знали ситуацию, в которой находилось «Динамо»

Алексей Сопин высказался об обмене и в «Ак Барс».

– Много шуток довелось увидеть на тему того, что Шипачева и Войнова обменяли в Казань на символическую денежную компенсацию. Мало кто понял, почему не удалось получить у никаких активов за одних из лучших игроков лиги. Проясните этот момент.

– Мы заявляли определенный интерес в виде трех-четырех хоккеистов, но в Казани работают неглупые люди. Они тоже смотрят на перспективу и прекрасно понимали, что отдавать молодых хоккеистов, которые могут понадобиться им в будущем, не входит в их интересы. Поэтому они сразу отказали нам по тем игрокам, которых мы запрашивали.

Вы должны понимать, что в плане финансовой части Шипачев и Войнов являлись очень высокооплачиваемыми хоккеистами и были большой нагрузкой на платежную ведомость клуба и на потолок зарплат.

У нас было два-три конкретных предложения по ним от других команд , но у ребят действовал пункт на запрет обмена, и мы не могли ими спекулировать и говорить, что в случае чего они поедут в Хабаровск. Для осуществления обмена должно было совпасть желание всех трех сторон, и это накладывало осложнения на организацию сделки.

Может быть, мы и могли поступить по-другому, но это бы все просто повлияло на время. Повторюсь, в Казани работают неглупые люди, и они прекрасно видели рынок и знали ситуацию, в которой находилось «Динамо». Можно было бесконечно откладывать обмен, но тогда бы все тянулось до лета, и мы бы несли финансовые затраты.

Расставание с игроками не было спонтанным решением, и мы вступили в диалог с Казанью сразу после завершения плей-офф. Переговоры велись долго, и, к сожалению, ничего другого, кроме как разгрузка ведомости, мы извлечь не смогли, – сказал генеральный менеджер .