Крейчи о судействе в матче с Канадой: «В НХЛ половины этих удалений не было бы»

высказался после поражения от Канады (1:6) в матче 1/2 финала ЧМ по хоккею 2022.

«Если мы будем играть за бронзу так же, как в этом матче, то можем уехать прямо сейчас.

Каждый должен посмотреть в зеркало, мы должны показать совсем другую игру против США в матче за бронзу.

Мы давно не выигрывали медали. Мы допустили столько ошибок... Мы должны хотеть играть с шайбой. В этот раз этого просто не было.

В первом периоде мы боялись играть. Мы просто выбрасывали шайбу.

Мое удаление и штраф Пастрняка? Это шутка, которую показали некоторые люди (судьи). В НХЛ половины этих удалений не было бы», – сказал нападающий сборной Чехии.

Чехия не выходит в финал ЧМ по хоккею с 2010 года