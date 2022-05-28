Крейчи о судействе в матче с Канадой: «В НХЛ половины этих удалений не было бы»

Теги судьи Давид Крейчи Сборная Канады по хоккею Сборная Чехии по хоккею НХЛ Давид Пастрняк Хоккей

Давид Крейчи высказался после поражения от Канады (1:6) в матче 1/2 финала ЧМ по хоккею 2022.

«Если мы будем играть за бронзу так же, как в этом матче, то можем уехать прямо сейчас.

Каждый должен посмотреть в зеркало, мы должны показать совсем другую игру против США в матче за бронзу. 

Мы давно не выигрывали медали. Мы допустили столько ошибок... Мы должны хотеть играть с шайбой. В этот раз этого просто не было.

В первом периоде мы боялись играть. Мы просто выбрасывали шайбу.

Мое удаление и штраф Пастрняка? Это шутка, которую показали некоторые люди (судьи). В НХЛ половины этих удалений не было бы», – сказал нападающий сборной Чехии.

Чехия не выходит в финал ЧМ по хоккею с 2010 года

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