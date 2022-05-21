Галлан об игре «Рейнджерс» при 0-2 в серии с «Каролиной»: «В целом доволен тем, как мы выступили. Одну игру могли взять»

Тренер сказал, что в целом доволен игрой команды при 0-2 в серии.

Клуб из «Нью-Йорка» дважды проиграл «Каролине» во втором раунде Кубка Стэнли (1:2 ОТ и 0:2).

«Мы готовились к играм, старались как могли и надеялись победить. В целом доволен тем, как мы выступили.

Хотел бы, чтобы мы взяли одну из этих игр. Мы могли это сделать. Что есть, то есть. Играя хорошо, играя усердно, мы сумеем найти способ победить.

Что касается большинства (0 из 4 – прим. Sports.ru), то их отличное противодействие оказало на нас давление. Мы недостаточно быстро к этому приспосабливались. Шайба не так часто доходила до разыгрывающего в слоте. Мы должны приложить больше усилий», – сказал .