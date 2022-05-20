Панарин про аккуратный хоккей в 1-м матче с «Каролиной»: «Хотел бы сделать какую-нибудь глупую херню на синей линии. Но не могу»

Теги Рейнджерс Каролина Кубок Стэнли НХЛ Артемий Панарин контент Хоккей

Артемий Панарин ярко высказался перед вторым матчем серии с «Каролиной».

Российский нападающий «Рейнджерс» дал комментарий на тему консервативного стиля игры в первой игре серии с «Харрикейнс» (1:2 ОТ).

«Я бы хотел сделать какую-нибудь глупую херню на синей линии. Но не могу», – сказал форвард клуба из Нью-Йорка.

В первой игре серии Панарин не отметился результативными действиями при показателе полезности «минус 1». Он провел на льду 18:01.

«Рейнджерс» выросли по ходу плей-офф. В первом матче против «Каролины» оборона и третье звено показали новый уровень

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные