Майоров об альтернативе Третьяку в ФХР: «Нужно завоевать авторитет в обществе, нести в хоккей понятные идеи. Я таких людей сегодня не вижу»

не видит альтернативы во главе .

70-летний функционер был единогласно переизбран президентом на новый срок. Он возглавляет федерацию с 2006 года.

– Выступал в поддержку Третьяка, выбрали его единогласно, поскольку других кандидатов не было. Надо отметить, что четыре предыдущих года в нашем хоккее были очень сложными. Сперва пандемия, которая многое перевернула с ног на голову. В этих условиях было непросто сохранить наше хоккейное хозяйство.

А сейчас новая напасть – санкции, отстранение от чемпионата мира. Клубы это мало затронет, а вот сборной надо заниматься.

– Напрашивается вывод, что сейчас особенно нужен человек с большим опытом. Новичку начинать работу в столь тяжелый период для нашего спорта было бы тяжело?

– Опытный человек нужен всегда, а сейчас особенно. Надо ведь думать еще и о том, что у Третьяка большие связи. Важны ведь не только результаты, надо привлекать организации, которые помогут в развитии нашего хоккея.

– И все же многие удивляются – почему с 2006 года у Третьяка на выборах нет реальной альтернативы?

– Может, такие люди и есть, но они своей активности никак не проявляют. К тому же должность президента ФХР подразумевает, что ты постоянно находишься на виду.

Нужно ведь завоевать авторитет в обществе, нести в хоккей какие-то понятные идеи, которые будут поддерживаться окружающими. Я таких людей в нашей хоккейной среде сегодня не вижу, – сказал двукратный олимпийский чемпион.