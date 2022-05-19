Сергей Ласьков: «Майе не против играть за «Металлург», но договоренность пока не достигнута»

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У «Металлурга» нет договоренности о новом контракте с Филиппом Майе.

Об этом сообщил вице-президент магнитогорского клуба Сергей Ласьков.

«У Лайпсика был подписан контракт на два года. Один сезон он отыграл, в следующем также продолжит выступления за клуб. У Карри контракт действует еще один сезон.

Также ведем переговоры по Филиппу Майе. Он сказал, что не против играть за «Металлург» и далее, но пока договоренность не достигнута», – сказал Ласьков.

Майе набрал 39 (15+24) очка в 47 матчах минувшего регулярного чемпионата КХЛ.

В плей-офф канадец записал на свой счет 21 (8+13) балл в 23 играх.

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