Сергей Ласьков: «Майе не против играть за «Металлург», но договоренность пока не достигнута»

У нет договоренности о новом контракте с .

Об этом сообщил вице-президент магнитогорского клуба .

«У Лайпсика был подписан контракт на два года. Один сезон он отыграл, в следующем также продолжит выступления за клуб. У Карри контракт действует еще один сезон.

Также ведем переговоры по Филиппу Майе. Он сказал, что не против играть за «Металлург» и далее, но пока договоренность не достигнута», – сказал Ласьков.

Майе набрал 39 (15+24) очка в 47 матчах минувшего регулярного чемпионата .

В плей-офф канадец записал на свой счет 21 (8+13) балл в 23 играх.