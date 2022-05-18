У «Флориды» 0 голов в большинстве в этом плей-офф. Команда не реализовала 21 попытку подряд

У «Флориды» по-прежнему 0 голов в большинстве в этом плей-офф.

Команда не реализовала 21 попытку подряд – 18 в серии первого раунда Кубка Стэнли против «Вашингтона» (4-2) и еще 3 в первом матче серии второго раунда против «Тампы» (1:4, 0-1).

В регулярном чемпионате заняла 5-е место по эффективности игры в большинстве с 24,4% реализации.

Кроме того, команда стала первой по общему числу заброшенных шайб (337 без учета решающих буллитов).

«Тампа» забила в большинстве 10 голов и лидирует в этом плей-офф. У «Сент-Луиса» 8 шайб