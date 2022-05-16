Депутат Милонов: «НХЛ может привезти Кубок Стэнли на Украину, чтобы те поплакали из-за неумения играть в хоккей. Кубок Гагарина будет лучшим, а у них одни гомосексуалисты будут»

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Депутат Виталий Милонов отреагировал на то, что Кубок Стэнли не привезут в Россию.

Ранее появилась информация, что  трофей не разрешат привести в страну в случае победы команды с российским хоккеистом в составе. Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что кубок вряд ли получится привезти в Россию.

«Это совершенно очевидно и ожидаемо. Мы совершенно не обламываемся от их жульничества и мошенничества. НХЛ может привезти Кубок Стэнли на Украину, чтобы те поплакали из-за неумения играть в хоккей. Но даже учитывая этот забавный факт, я не удивлюсь, если руководство ИИХФ сделает Украину чемпионом мира.

Поэтому без Кубка Стэнли мы спокойно обойдемся, и надо понимать, что никаких Стэнли нам в ближайшее время не светит. И не надо ожидать, что появятся. У нас есть отличный Кубок Гагарина, его престиж надо повышать, потому что даже если нас кто-то куда-то пустит, то это будет унизительно, как на Олимпиаде – без флага, гимна, названия страны – лузерская позиция.

Так что пускай НХЛ с украинцами в хоккей играют, клюшки им дать, пусть гоняют по траве на роликах. А мы продолжим проводить свои турниры. Наш Кубок Гагарина все равно будет самым лучшим, а у них скоро одни гомосексуалисты будут стоять», – заявил депутат Госдумы.

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