Депутат Милонов: «НХЛ может привезти Кубок Стэнли на Украину, чтобы те поплакали из-за неумения играть в хоккей. Кубок Гагарина будет лучшим, а у них одни гомосексуалисты будут»

Депутат Виталий Милонов отреагировал на то, что Кубок Стэнли не привезут в Россию.

Ранее появилась информация, что трофей не разрешат привести в страну в случае победы команды с российским хоккеистом в составе. Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что кубок вряд ли получится привезти в Россию.

«Это совершенно очевидно и ожидаемо. Мы совершенно не обламываемся от их жульничества и мошенничества. НХЛ может привезти на Украину, чтобы те поплакали из-за неумения играть в хоккей. Но даже учитывая этот забавный факт, я не удивлюсь, если руководство сделает Украину чемпионом мира.

Поэтому без Кубка Стэнли мы спокойно обойдемся, и надо понимать, что никаких Стэнли нам в ближайшее время не светит. И не надо ожидать, что появятся. У нас есть отличный Кубок Гагарина, его престиж надо повышать, потому что даже если нас кто-то куда-то пустит, то это будет унизительно, как на Олимпиаде – без флага, гимна, названия страны – лузерская позиция.

Так что пускай НХЛ с украинцами в хоккей играют, клюшки им дать, пусть гоняют по траве на роликах. А мы продолжим проводить свои турниры. Наш все равно будет самым лучшим, а у них скоро одни гомосексуалисты будут стоять», – заявил депутат Госдумы.