Жамнов о «Вашингтоне»: «У Овечкина еще будет возможность побороться за Кубок Стэнли. Руководству стоит предпринять меры по изменениям в межсезонье»

считает, что еще сможет выиграть Кубок Стэнли.

«Вашингтон» уступил «Флориде» (2-4 в серии) в первом раунде плей-офф .

«Безусловно, у Саши еще будет возможность побороться за . На этом жизнь не заканчивается.

«Флорида» неспроста первое место заняла. Наверно, у нее нет такого богатого опыта играть в плей-офф.

Посмотрим, как в дальнейшем будут складываться игры. Но на этот раз в первом раунде в НХЛ много равных команд сошлось.

Будет интересно наблюдать за дальнейшим развитием плей-офф.

Думаю, руководству клуба стоит предпринять меры и хорошо подумать, что им изменить в межсезонье», – сказал главный тренер сборной России.

Овечкин снова вылетел в первом раунде. Три матча подряд «Вашингтон» имел все шансы на победу, но проигрывал