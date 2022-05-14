Жамнов о «Вашингтоне»: «У Овечкина еще будет возможность побороться за Кубок Стэнли. Руководству стоит предпринять меры по изменениям в межсезонье»

Теги Сборная России по хоккею Вашингтон Кубок Стэнли Алексей Жамнов Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Алексей Жамнов считает, что Александр Овечкин еще сможет выиграть Кубок Стэнли.

«Вашингтон» уступил «Флориде» (2-4 в серии) в первом раунде плей-офф НХЛ.

«Безусловно, у Саши еще будет возможность побороться за Кубок Стэнли. На этом жизнь не заканчивается.

«Флорида» неспроста первое место заняла. Наверно, у нее нет такого богатого опыта играть в плей-офф.

Посмотрим, как в дальнейшем будут складываться игры. Но на этот раз в первом раунде в НХЛ много равных команд сошлось.

Будет интересно наблюдать за дальнейшим развитием плей-офф.

Думаю, руководству клуба стоит предпринять меры и хорошо подумать, что им изменить в межсезонье», – сказал главный тренер сборной России.

Овечкин снова вылетел в первом раунде. Три матча подряд «Вашингтон» имел все шансы на победу, но проигрывал

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