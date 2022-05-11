Тарасенко – 2-й россиянин в истории с 2 хет-триками в Кубке Стэнли. Столько же у Малкина

– 2-й россиянин в истории с 2 хет-триками в Кубке Стэнли.

Нападающий забросил 3 шайбы в пятом матче серии первого раунда против «Миннесоты» (5:2, 3-2).

Это был его 2-й хет-трик в плей-офф за карьеру. В 2015 году он тоже отличился в матче против «Уайлд» в первом раунде (4:1).

Тарасенко стал вторым россиянином с двумя хет-триками в Кубке Стэнли. Первым был (2009 – «Каролине», 2014 – «Коламбусу»).

Рекордом владеет Уэйн Гретцки (10 хет-триков). Второе место делят Морис Ришар и Яри Курри (по 7). Среди действующих игроков лидирует Сидни Кросби (3).