Игорь Кравчук: «У «Тампы» уже нет прежней глубины состава. 0:5 – это сигнал им, что на Востоке подрастают молодые волки»

считает 0:5 от «Торонто» тревожным сигналом для «Тампы».

– Больше всего обсуждений – серии «Торонто» и «Тампы». Шансы канадского клуба изначально оценивал чуть выше, даже несмотря на проклятье первого раунда. Мне очень понравился «Торонто» по ходу регулярного чемпионата – растущее и глубокое нападение, гибридная линия обороны. Были вопросы по вратарю Кэмпбеллу, особенно на фоне его визави Василевского, но, как видим, первый матч голкипер «Торонто» засушил.

Отметил бы у канадцев форварда Михеева и защитника Любушкина, они надежны в своих ролях лидеров команды, скажем так, второго плана. Ну и дубль лучшего снайпера чемпионата Мэттьюса – отличная заявка и на плей-офф.

– Почему , несмотря на опыт и титулы, так крупно уступила?

– Были вопросы еще по регулярному чемпионату «Молнии». У команды уже нет прежней глубины состава, почти все зависит от Кучерова и Стэмкоса. 0:5 – это сигнал им о том, что в Восточной конференции подрастают молодые волки.

Кстати, ту же картину увидел на старте серии «Каролины» и «Бостона». Тройка Бержерона и Маршана много лет тянула «Медведей» вперед, но на фоне бегущих звеньев молодой «Каролины» она смотрится героем прошлого. Шанс «Бостона» – в тягучем хоккее, когда многое решают опыт и жесткость, но для этого быстрых форвардов «Каролины» необходимо притормозить, что вряд ли получится.

– А в чем шанс «Тампы»?

– У этой команды огромный кубковый опыт, ее звезды – Василевский, Кучеров, Стэмкос – способны определять результаты матчей едва ли не в одиночку. Где-то они могут поймать на неопытности, так что вся борьба еще впереди, – считает двукратный олимпийский чемпион.