Константин Окулов: «Тяжелый сезон. Регулярный чемпионат у меня получился совсем плохим, мимо Олимпиады проехал»

Форвард ЦСКА Константин Окулов подвел итоги чемпионского сезона.

«Это был тяжелый сезон. Регулярный чемпионат у меня получился совсем плохим, я проехал мимо Олимпиады. В финале мы горели 1-3, но вытащили - это дорого стоит.

Мы сделали это за счет раздевалки. Очень грамотно отреагировали, не было поникших лиц, мы верили в себя. В раздевалке общались, говорили, какие вещи мы не имеем права делать, какие надо делать. В хорошем смысле не боялись проиграть.

Ребята, Попов в 40 лет бежит быстрее всех нас в команде, пропускает две игры, выходит - забивает! Дай бог, чтобы он еще хотя бы годик с нами поиграл. Сергей Федоров выиграл три Кубка Стэнли, чемпионат мира, он умеет себя правильно вести в ответственных ситуациях.

Это нам помогло в решающих играх. Для меня в хоккейном плане этот сложнее первого», – сказал Окулов.

В 43 матчах регулярного чемпионата нападающий набрал 33 (7+26) очка.

В 22 матчах Кубка Гагарина на его счету 17 (8+9) баллов. В седьмом матче финальной серии с «Металлургом» (4:1, 4-3) Окулов забил и сделал результативную передачу.