Кучеров набрал 4 очка в матче с «Коламбусом», забив в 7-й игре подряд. У него 9+11 на этом отрезке

набрал 4 очка в матче с , забив в 7-й игре подряд.

В активе форварда гол и 3 результативные передачи в матче регулярного чемпионата с «Блю Джекетс» (4:1).

На его счету стало 66 (24+42) очка в 45 матчах, а на отрезке из последних 7 игр – 20 (9+11) баллов.

В каждой из них Кучеров забивал, он повторил свой личный рекорд по продолжительности голевой серии в НХЛ. Клубный рекорд принадлежит Брайану Брэдли (8 матчей в сезоне-1992/93).

Российский рекорд НХЛ по продолжительности голевой серии тоже составляет 8 матчей. Его делят Александр Могильный (1992/93, «Баффало») и Павел Буре (1993/94, «Ванкувер»).

Сегодня Кучеров (16:42, 2:04 – в большинстве, «+3») реализовал единственный бросок в створ. У него также 1 перехват, 1 потеря и малый штраф.