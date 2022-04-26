Генменеджер «Югры»: «Отпустим Сохатского и Кару, если будут интересные предложения из КХЛ. Произойдет охлаждение к легионерам, скорее всего»

Генменеджер «Югры» рассказал о возможном переходе игроков в клубы КХЛ.

– Что скажете по некоторым именитым хоккеистам «Югры» – вратарю Сохатскому, форварду Каре и так далее?

– С Владимиром Сохатским договорились, что если со стороны клубов КХЛ поступят интересные предложения, мы его отпустим. Это же касается и некоторых других игроков.

– В чем специфика рынка-2022?

– Судя по всему, рынок игроков будет еще более напряженным и сложным. Скорее всего, в КХЛ в силу ряда объективных причин произойдет некоторое охлаждение к легионерам, значит, увеличится спрос на российских хоккеистов.

При этом нужно учитывать, что у «Югры» есть свои плюсы – у нас сложилась определенная репутация на рынке, хоккеисты нашему клубу доверяют, зная, что мы никогда не мешаем их профессиональному росту.

Примеры наших прошлогодних форвардов Тертышного и Пилипенко, которые стали одними из открытий этого сезона , – показательные, – сказал .