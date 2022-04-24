Зеграс набрал 58-е очко в сезоне и установил новый рекорд «Анахайма» среди новичков

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Тревор Зеграс набрал 58-е очко в сезоне и установил новый рекорд «Анахайма» среди новичков.

21-летний американец забросил 22-ю шайбу в сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (2:4). 

На счету нападающего стало 58 (22+36) очков в 72 играх сезона.

Он побил рекорд «Дакс» для новичков, установленный Бобби Райаном в сезоне-2008/09 – 57 (31+26) баллов в 64 играх. 

Зеграс идет на 2-м месте в гонке бомбардиров сезона среди новичков, уступая только Майклу Бантингу из «Торонто» (63 очка в 79 играх). 

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