Зеграс набрал 58-е очко в сезоне и установил новый рекорд «Анахайма» среди новичков

набрал 58-е очко в сезоне и установил новый рекорд среди новичков.

21-летний американец забросил 22-ю шайбу в сезоне в матче регулярного чемпионата против «Лос-Анджелеса» (2:4).

На счету нападающего стало 58 (22+36) очков в 72 играх сезона.

Он побил рекорд «Дакс» для новичков, установленный в сезоне-2008/09 – 57 (31+26) баллов в 64 играх.

Зеграс идет на 2-м месте в гонке бомбардиров сезона среди новичков, уступая только Майклу Бантингу из «Торонто» (63 очка в 79 играх).