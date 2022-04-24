130 игроков забросили 20+ шайб в этом сезоне НХЛ. Рекорд лиги – 135 в сезоне-1980/81

130 игроков забросили 20+ шайб в этом сезоне НХЛ, рекорд – 135.

Сегодня свои 20-е шайбы в сезоне забросили Рикард Ракелль ( ), Коул Кофилд ( ), Виктор Хедман ( ) и Янни Гурде ( ).

130 игроков с 20+ шайбами за сезон – это 3-й показатель в истории НХЛ. Столько же было в сезоне-1983/84.

Рекорд – 135 игроков (сезон-1980/81), а второй показатель – 134 (сезон-1981/82).

Отметим, что тогда в выступала 21 команда, сейчас – 32.

На данный момент у 6 игроков (включая Евгения Малкина и Илью Михеева) по 19 шайб, еще у 11 – по 18.